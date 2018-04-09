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Новосибирские следователи проверят новость о жестоком обращении медсестры с младенцем

 9 апреля, 10:09
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Новосибирские следователи проверят новость о жестоком обращении медсестры с младенцем
фото с сайта dgkb4.mznso.ru

В интернете женщина поделилась видео, где сотрудник новосибирской детской больницы «швыряет» младенца; региональный следственный комитет проверит данную информацию.

Жестокое обращение с малышом заметили в новосибирской детской городской клинической больнице № 4. По словам пациентки, которая пожелала остаться анонимной, 6 апреля в 18:00 медсестра пришла делать ребёнку ЭКГ и начала по неизвестным причинам «швырять» младенца-отказника в соседней кроватке. Женщина засняла случившееся на видео и выставила его в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Наша подписчица рассказала, что также слышала шлепки, вероятно, девочку били. После того, как она показала видео врачам, ей пригрозили уголовным наказанием за съёмку ребёнка, сказав, чтобы она не смела распространять эту запись», — сообщили в группе.

Очевидица рассказала, что пострадавший ребёнок — восьмимесячная девочка, от которой отказалась мама.

В связи с распространившейся в интернете информации о случившемся следственный комитет Новосибирской области начал проверку данных сведений. В пресс-службе ведомства отметили, что подробности дела в скором времени станут известны.

Напомним, в марте в Новосибирске приступили к расследованию гибели роженицы в больнице.

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