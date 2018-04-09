Облава на пьяных водителей прошла в Новосибирской области

В Новосибирской области ловили нетрезвых водителей — 19 человек были задержаны повторно.

В пресс-службе областного управления полиции рассказали, что профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» проводились с 6 по 8 апреля. Всего за это время были задержаны 120 человек, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения.



Всем уличённым в «пьяной езде» грозит штраф размером в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Тем, кого задержали не в первый раз, могут лишить свободы на два года.



Напомним, в апреле выпивший пенсионер устроил дебош в поезде «Москва — Владивосток».