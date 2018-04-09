По факту издевательств над младенцем в Новосибирске возбудили дело

За жестокое обращение с восьмимесячной малышкой-отказницей медицинский сотрудник новосибирской детской больницы может отправиться в колонию.

Видео, опубликованное в интернете очевидцем, вызвало интерес не только у средств массовой информации, но и у следователей новосибирского СК. На камере запечатлено, как сотрудница детской городской клинической больницы № 4 швыряет младенца по кроватке. Также очевидец рассказала, что слышала из палаты шлепки — возможно, ребёнка ещё и били. Когда же она показала видео врачам, они ей пригрозили уголовным наказанием за съёмку.

По словам женщины, лежавшей в соседней палате, малышке около восьми месяцев, от неё отказалась мама. По данным следствия, младенец поступил в больницу на лечение в 2017 году. Видео же опубликовали в апреле 2018 года.

«По информации в СМИ о жестоком обращении медицинского работка с малышами-отказниками возбудили уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“, наказание по которой — штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов, либо до двух лет лишения свободы», — сказано в сообщении СК по Новосибирской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, в феврале в новосибирской детской городской клинической больнице № 4 появилось оборудование для недоношенных детей.