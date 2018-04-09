Портал Госуслуг стал популярен в Новосибирской области

Жители Новосибирской области стали активно пользоваться Единым порталом государственных услуг — количество обращений с начала 2018 года превысило 380 тысяч.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, частота заходов жителей региона на сайт по сравнению с началом 2017 года повысилась в четыре раза.

По словам руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолия Дюбанова, популярность портала растёт благодаря новым функциям и возможностям этого ресурса.



«Сейчас услуги можно получать с помощью мобильных приложений, работающих на всех основных операционных системах смартфонов. У пользователей есть возможность электронной оплаты госпошлин, в том числе со скидкой в 30 %, оплаты штрафов, появилась возможность записи на приём в ведомство в удобное для гражданина время. Жители Новосибирской области могут оперативно решать большинство вопросов, связанных с взаимодействием с государством. Преимущества работы с порталом госуслуг очевидны — доступность, надёжность, качество и прозрачность», — рассказал Анатолий Дюбанов.



Самой популярной услугой стало получение информации о состоянии лицевого счёта в системе пенсионного страхования, выдача водительских удостоверений и регистрация транспортного средства.



Кроме того, жители Новосибирской области активно пользуются возможностью записать ребёнка через сайт в детский сад, узнают об актуальных рабочих вакансиях и становятся в очередь за земельными участками.



Напомним, в феврале многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области объявил о приобретении портативного комплекса регистрации биометрических параметров.