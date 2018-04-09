3 балла
+4 °C
Курс ЦБ:
58,57
71,88

Портал Госуслуг стал популярен в Новосибирской области

 9 апреля, 17:31
подходящие темы
Портал Госуслуг стал популярен в Новосибирской области
фото pixabay.com

Жители Новосибирской области стали активно пользоваться Единым порталом государственных услуг — количество обращений с начала 2018 года превысило 380 тысяч.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, частота заходов жителей региона на сайт по сравнению с началом 2017 года повысилась в четыре раза.

По словам руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолия Дюбанова, популярность портала растёт благодаря новым функциям и возможностям этого ресурса.

«Сейчас услуги можно получать с помощью мобильных приложений, работающих на всех основных операционных системах смартфонов. У пользователей есть возможность электронной оплаты госпошлин, в том числе со скидкой в 30 %, оплаты штрафов, появилась возможность записи на приём в ведомство в удобное для гражданина время. Жители Новосибирской области могут оперативно решать большинство вопросов, связанных с взаимодействием с государством. Преимущества работы с порталом госуслуг очевидны — доступность, надёжность, качество и прозрачность», — рассказал Анатолий Дюбанов.

Самой популярной услугой стало получение информации о состоянии лицевого счёта в системе пенсионного страхования, выдача водительских удостоверений и регистрация транспортного средства.

Кроме того, жители Новосибирской области активно пользуются возможностью записать ребёнка через сайт в детский сад, узнают об актуальных рабочих вакансиях и становятся в очередь за земельными участками.

Напомним, в феврале многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области объявил о приобретении портативного комплекса регистрации биометрических параметров.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 марта, 07:50 • статья

3G скоро уйдёт в историю

Эксперты прогнозируют, что 3G скоро станет историей. Как будут развиваться мобильные технологии в ближайшее время? Сиб.фм разобрался в вопросе.
 29 марта, 07:08 • статья

Пожиратели трафика

Сиб.фм пообщался с жителями Новосибирска и выяснил, как они используют мобильный интернет. О любимых каналах и источниках информации в нашем материале.
 23 марта, 11:07 • статья

«Билайн»: настраиваем тариф под себя

«Билайн» представил линейку новых тарифов «ВСЁмоё!» Узнаём, что ждёт клиентов и почему новые тарифы станут настоящим хитом мобильной связи.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 27 марта, 10:39 • новость

Владимир Путин приехал в Кемерово

Президент России Владимир Путин изменил свой график и прибыл в Кемерово, чтобы получить отчёт о работе по ликвидации последствий ЧП в торговом центре.