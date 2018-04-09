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Пострадавшая от рук медика девочка не была отказником — минсоц НСО

 9 апреля, 18:34
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Пострадавшая от рук медика девочка не была отказником &mdash; минсоц НСО
фото с сайта pexels.com

Восьмимесячная пациентка детской городской больницы № 4, которую швыряла по кроватке медсестра отделения, не состояла на учёте в органах опеки.

Сотрудники региональных органов опеки и попечительства проверили видео, опубликованное в интернете. На кадрах видно, как сотрудница учреждения небрежно подбрасывает ребёнка и толкает на кроватку. Автор видео пояснил, что ребёнок, над которым издевалась медсестра, лежал в отделении с пациентами-отказниками.

Специалисты регионального министерства труда и социального развития выяснили, что ребёнок, девочка восьми месяцев, не числится как оставшаяся без попечения родителей.

«В свидетельстве о рождении вписана мать ребёнка. Девочка находится в больнице по медицинским показаниям. После выздоровления мать обязана забрать ребёнка в семью», — сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Напомним, 9 апреля следком Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с младенцем.

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