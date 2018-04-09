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Прикосновения фей и удары орков в онлайн-играх даст прибор томских учёных

 9 апреля, 18:00
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Прикосновения фей и удары орков в онлайн-играх даст прибор томских учёных
фото с сайта pixabay.com

В Томском государственном университете приступили к разработке прибора для стимуляции тактильных ощущений в онлайн-играх.

Радиофизики Томского государственного университета создают прибор для стимуляции фантомных прикосновений, ударов и ощущений. К 2020 году они разработают программно-аппаратный комплекс, способный воздействовать на кожу человека с помощью электрических импульсов. В онлайн-играх он позволит создать ощущения взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами.

На реализацию проекта выделено 500 тысяч рублей, он поддержан программой «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Прибор разработает студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента РФФ Сергея Побаченко. Комплекс можно будет использовать для развития VR-технологий на тренажёрах различных систем управления с полисенсорными системами отображения информации, в 5D-кинотеатрах, а также в онлайн-играх, например таких, как Elite Dangerous, Eve Valkyrie, Surgeon Simulator VR и других.

«Работа будет основана на технологии электротактильной стимуляции. С помощью устройства мы будем воздействовать на определённую область кожи электрическими сигналами с заданными пространственно-временными параметрами. При этом генерируются паттерны нервной активности, которые, поступая в мозг, формируют фантомные иллюзорные ощущения. Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранён образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного», — передала слова Андрея Косторного пресс-служба ТГУ.

Прибор будет настраиваться под каждого человека индивидуально. Как отметил студент-радиофизик, сначала будут генерироваться простые ощущения: поглаживание, короткий удар, а затем уже материал электронов программируется на более сложные циклы. Например, даже движения «собственных крыльев».

Напомним, в марте томские учёные приступили к изучению Assassin’s Creed, «Ведьмакa» и ряду других компьютерных игр на деньги президентского гранта.

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