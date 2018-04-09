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Приморье протестует против ГЛОНАСС

 9 апреля, 00:54
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Приморье протестует против ГЛОНАСС
фото с сайта pixabay.com

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко направил обращение в Правительство Российской Федерации с предложением продлить срок временного порядка действий при выпуске в обращение транспортных средств, ввозимых на территорию страны, до принятия соответствующего законопроекта, сообщает ТАСС.

С 1 июля 2018 года, когда временный порядок прекратит свое действие, постановка на учет привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока действия при оборудовании системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок не прописаны законодательно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующие с 1 января 2017 года, требуют устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся из-за рубежа.

В Приморье большая часть автомобилей импортирована из Японии. Для того, чтобы ввозимые машины попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней, был разработан временный порядок действий и установки на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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