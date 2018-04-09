Рубль падает, доллар растет

Курс евро к рублю на торгах Московской биржи вырос на 3,71% и достиг в моменте уровня в 74,03 руб. за единицу европейской валюты, сообщает ТАСС.

В последний раз курс евро на уровне в 74 руб. был зафиксирован 4 августа 2016 г. Доллар также продемонстрировал существенное укрепление к рублю. Таким образом, курс американской валюты вырос на 3,54% к уровню предыдущего года, то есть 60,24 руб. за доллар.

Обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи снизились более чем на 20% на фоне общего падения рынка после объявления США новых антироссийских санкциях. Обыкновенный акции Сбербанка упали в цене до 205 руб. за бумагу, привилегированные акции банка снизились на 17%, до 180,03 руб. за бумагу.

В последний раз котировки обыкновенных акций Сбербанка находились ниже 205 руб. 8 ноября 2017 года, а «префы»; торговались ниже 180 руб. 9 ноября. Российские инвестиционные компании BCS Global Markets (входит в финансовую группу БКС) и «Атон»; приостанавливают торги бумагами компаний, подконтрольных попавшему под санкции США Олегу Дерипаске — пока что это коснулось En + Group и UC Rusal, зарегистрированный ТАСС источники на финансовом рынке.

Подорожание евро, по мнению финансовых экспертов оказалось предсказуемо.Напомним, недавно Григорий Сосновский прокомментировал процессы на валютном рынке.