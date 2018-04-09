С приходом весны в Новосибирской области засыпают ямы

В Новосибирской области подрядчики завершили первый этап ямочного ремонта дорог в Новосибирской области — теперь они приступят к более крупным дефектам.

Первый этап ямочного ремонта на автодорогах Новосибирской области провели на площади 2 255 квадратных метров. С начала марта подрядчики приступили к устранению мелких ям, сколов и выбоин, образовавшихся после зимы на асфальте.

На данный момент устраняются мелкие дефекты площадью до одного квадратного метра каждый. Делают это струйно-инъекционным методом, с помощью комплекса «Бецема». Он используется в том числе при невысоких плюсовых температурах.

«Как правило, работы выполняются на участках с высокой интенсивностью движения — именно там дорожное полотно, в связи с большой нагрузкой, наиболее подвержено разрушению. В первую очередь ямочный ремонт проводится на въездах/выездах из областного центра и наиболее загруженных транспортом автодорогах», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что ямочный ремонт — предохранительная мера, которая позволяет обеспечить безопасность движения и сохранность дорожного полотна до ремонта. Еженедельно подрядчики выполняют работы в объёме более 200 квадратных метров.

С приходом стабильной плюсовой температуры в регионе заводы запустят выпуск горячей асфальтобетонной смеси, и на дорогах массово начнут выполнять работы по ямочному ремонту. Устранять будут дефекты размеров более одного квадратного метра, то есть не только ямы, но и посадку дорожного полотна, и прочие существенные недочёты.

«Также начнутся работы по планово-предупредительному ремонту. На асфальтобетонных дорогах области он проводится горячими асфальтобетонными смесями. Кроме того, на автодорогах с щебёночным покрытием в апреле выполнены работы по устранению повреждений на покрытии площадью около 38 тысяч квадратных метров. По мере схода воды и высыхания земляного полотна работы будут продолжаться», — сообщили в региональном правительстве.

Контролем работы подрядчиков по ямочному ремонту занимается Территориальное управление автомобильных дорог. Жители сами могут сообщать им о некачественном ремонте, дефектах, пожарах в придорожной полосе и незаконной деятельности в полосе отвода дорог по телефону или через интернет-приёмную на сайте.

Напомним, в апреле Андрей Травников заявил, что лично будет контролировать дороги в Новосибирской области.