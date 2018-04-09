4 балла
+5 °C
Курс ЦБ:
58,57
71,88

С приходом весны в Новосибирской области засыпают ямы

 9 апреля, 17:05
были упомянуты
подходящие темы
С приходом весны в Новосибирской области засыпают ямы
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области подрядчики завершили первый этап ямочного ремонта дорог в Новосибирской области — теперь они приступят к более крупным дефектам.

Первый этап ямочного ремонта на автодорогах Новосибирской области провели на площади 2 255 квадратных метров. С начала марта подрядчики приступили к устранению мелких ям, сколов и выбоин, образовавшихся после зимы на асфальте.

На данный момент устраняются мелкие дефекты площадью до одного квадратного метра каждый. Делают это струйно-инъекционным методом, с помощью комплекса «Бецема». Он используется в том числе при невысоких плюсовых температурах.

«Как правило, работы выполняются на участках с высокой интенсивностью движения — именно там дорожное полотно, в связи с большой нагрузкой, наиболее подвержено разрушению. В первую очередь ямочный ремонт проводится на въездах/выездах из областного центра и наиболее загруженных транспортом автодорогах», — сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский отметил, что ямочный ремонт — предохранительная мера, которая позволяет обеспечить безопасность движения и сохранность дорожного полотна до ремонта. Еженедельно подрядчики выполняют работы в объёме более 200 квадратных метров.

С приходом стабильной плюсовой температуры в регионе заводы запустят выпуск горячей асфальтобетонной смеси, и на дорогах массово начнут выполнять работы по ямочному ремонту. Устранять будут дефекты размеров более одного квадратного метра, то есть не только ямы, но и посадку дорожного полотна, и прочие существенные недочёты.

«Также начнутся работы по планово-предупредительному ремонту. На асфальтобетонных дорогах области он проводится горячими асфальтобетонными смесями. Кроме того, на автодорогах с щебёночным покрытием в апреле выполнены работы по устранению повреждений на покрытии площадью около 38 тысяч квадратных метров. По мере схода воды и высыхания земляного полотна работы будут продолжаться», — сообщили в региональном правительстве.

Контролем работы подрядчиков по ямочному ремонту занимается Территориальное управление автомобильных дорог. Жители сами могут сообщать им о некачественном ремонте, дефектах, пожарах в придорожной полосе и незаконной деятельности в полосе отвода дорог по телефону или через интернет-приёмную на сайте.

Напомним, в апреле Андрей Травников заявил, что лично будет контролировать дороги в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
 1 февраля, 13:05 • статья

Мост, обход или метро: мнение власти

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил мнение жителей города по вопросам строительства, ознакомившись с предварительными итогами опроса Сиб.фм.
 19 января, 12:31 • статья

Мост, обход или метро?

Количество проектов, требующих федерального финансирования, в Новосибирске растёт, а финансирование — нет. Опрос редакции Сиб.фм: какие проекты действительно нуждаются в помощи федерального бюджета?
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 27 марта, 10:39 • новость

Владимир Путин приехал в Кемерово

Президент России Владимир Путин изменил свой график и прибыл в Кемерово, чтобы получить отчёт о работе по ликвидации последствий ЧП в торговом центре.