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«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

 9 апреля, 10:42
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«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае
фото из группы «Центр реабилитации хищных птиц. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.

О запоздавшем «совопаде» сообщили специалисты новосибирского Центра реабилитации хищных птиц. 7 апреля к ним поступили два звонка касательно сов из Барнаула и Бердска.

«Обе совы подверглись атаке врановых птиц: ослабленные, они были не в силах отбиваться, но были спасены неравнодушными гражданами. Людей с барнаульской неясытью перенаправили на местный Центр помощи, а к нам же поступила бердская», — сообщила пресс-служба Центра в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирске на данный момент проходит лечение сова вида длиннохвостая неясыть, предположительно самка. Рентген выявил у птицы закрытую черепно-мозговую травму. 9 апреля её и ранее поступившего ястреба повезут на осмотр к офтальмологу.

Специалисты центра рассказали, что у птиц, в том числе и у врановых, проходит активный период гнездования. Они старательно охраняют свои территории от чужаков, а, заметив хищника, сбиваются в стаю и устраивают настоящую травлю. Дневные хищники стараются уйти от агрессивных защитников, перепархивая с ветки на ветку, а ночные совы сидят, прикинувшись веточкой.

«Если вы обнаружили хищника, подвергшегося „моббингу“ (именно так называется поведение птиц, пытающихся прогнать чужака/оповестить как можно больше пернатых сородичей, что враг/чужак рядом), обратите внимание, как ведёт себя хищник: старается уйти или просто спокойно сидит на ветке и игнорирует — значит, опасности для его жизни нет. Если же хищник на земле, поведение его неадекватно (прикрывает глаза/глаз; лежит; сидит с поникшей головой/расправленными и опущенными крыльями) — вот тогда беда, тогда птице нужна ваша помощь», — отметила пресс-служба Центра.

Напомним, в марте стаи диких голубей прилетели в Новосибирск раньше срока из-за оттепели.

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