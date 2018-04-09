Сотрудница новосибирской больницы кидается детьми, районные кинотеатры готовятся зажить новой жизнью, а томские учёные имитируют поцелуй фей: всё, чем Сиб.фм запомнился понедельник, 9 апреля.

СИЛА ЕСТЬ, ЗАЧЕМ ЗАБОТА?

Сотрудница Детской городской больницы № 4 решила, что раз восьмимесячный ребёнок маленький и лёгкий, можно грубо покидать его по кроватке. Убеждений женщины не разделил очевидец «упражнений» — снял происходившее в палате на камеру и выложил в интернет. Видео проверили органы опеки и следователи. Последние возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

СОВЫ С ЗЕМЛИ

Дверепад и машинопад в Новосибирске уже были. Тренд распространился — начали падать совы. Две длиннохвостых неясыти из Бердска и Барнаула попали под крылья и клювы врановых птиц в период активного гнездования. Свои жизни они отстояли, но ослабели довольно сильно. Сейчас их здоровье поправляют ветеринары и активисты Центра реабилитации хищных птиц.

ОЧЕНЬ «УМНО»

Форум «Городские технологии — 2018» не прошёл зря: Анатолий Локоть подписал контракты с тремя инновационными компаниями. Одна из них поможет городу искоренить пробки с помощью «умных» светофоров. Устройства будут сами анализировать трафик и переключаться так, чтобы и автомобили двигались равномерно, и пешеходы не скучали в ожидании зелёного. Первой «поумнеет» улица Семьи Шамшиных.

ВИДНО БУДЕТ ХОРОШО

Из Москвы в Новосибирск едут 15 млн рублей, чтобы преобразить кинотеатры в регионе. Ликовать и радоваться нужно Татарскому, Черепановскому и Купинскому районам — там новую аппаратуру установят в первую очередь.

ЭТО РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В мире онлайн-игр можно будет зажить полной жизнью. Учёные из Томского государственного университета создают прибор для имитации тактильных ощущений — после его выпуска геймер почти вправду сможет подраться с орком или поцеловать фею. Эльфийские уши не вырастут, но кто знает, за что они возьмутся потом?