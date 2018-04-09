5 баллов
+5 °C
Курс ЦБ:
58,57
71,88

У речника в Новосибирске украли 5 тысяч рублей

 9 апреля, 15:12
подходящие темы
У речника в Новосибирске украли 5 тысяч рублей

Новосибирец лишился кошелька — воришке грозит реальный срок.

56-летний работник речного транспорта обратился в транспортный отдел полиции: у него пропало 5 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что деньги лежали в кошельке, который он оставил в каюте теплохода, где и работал.

По подозрению в совершении кражи полиция задержала 25-летнего сотрудника компании. По словам задержанного, он проник в каюту и украл портмоне своего коллеги, а деньги потратил.

«Отделением дознания ЛО МВД России в речном порту Новосибирска в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье „Кража“. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

Напомним, в апреле в Кемеровской области за мошенничество задержали переодевавшегося в женщину цыгана.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21.12.2017, 12:41 • интервью

Год воли видать!

Дмитрий Петров — о том, как из лимонов жизни делать лимонад и почему он сегодняшний нравится себе больше, чем дотюремный.

За базар — на кичу?

 23.11.2017, 11:47 • колонка
Алексей Федяров
правозащитник
 20.01.2017, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 27 марта, 10:39 • новость

Владимир Путин приехал в Кемерово

Президент России Владимир Путин изменил свой график и прибыл в Кемерово, чтобы получить отчёт о работе по ликвидации последствий ЧП в торговом центре.