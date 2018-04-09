У речника в Новосибирске украли 5 тысяч рублей

Новосибирец лишился кошелька — воришке грозит реальный срок.

56-летний работник речного транспорта обратился в транспортный отдел полиции: у него пропало 5 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что деньги лежали в кошельке, который он оставил в каюте теплохода, где и работал.



По подозрению в совершении кражи полиция задержала 25-летнего сотрудника компании. По словам задержанного, он проник в каюту и украл портмоне своего коллеги, а деньги потратил.

«Отделением дознания ЛО МВД России в речном порту Новосибирска в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье „Кража“. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

Напомним, в апреле в Кемеровской области за мошенничество задержали переодевавшегося в женщину цыгана.