«Умные» светофоры помогут избавить Новосибирск от пробок

Новосибирск станет первым городом, в котором внедрят систему управления дорожным движением.

В рамках международного форума «Городские технологии-2018», который прошёл с 5 по 6 апреля на площадке «Новосибирск Экспоцентр», мэр города Анатолий Локоть подписал соглашения с тремя крупными инновационными российскими компаниями. Одна их них — АО «СофтЛайн Трейд», Москва. В рамках подписанного документа будет реализован проект, направленый на решение проблем с пробками в Новосибирске. Размер инвестиций предприятия составит около 100 млн рублей.

Как отметил генеральный директор «СофтЛайн Трейд» Руслан Белоусов, Новосибирск станет первым городом, где внедрят разработанную ими систему управления дорожным движением. Для этого на проблемных перекрёстках установят «умные» светофоры. Они будут анализировать трафик движения, и в случае заторов переключать светофор таким образом, чтобы делать улицу «зелёной». Опробуют новую систему на улице Семьи Шамшиных.

Второе соглашение подписано с предприятием из Республики Татарстан — ООО «Новые облачные технологии». Компания поставляет полнофункциональное офисное программное обеспечение для рабочих станций и мобильных устройств. Предприятие предоставит бесплатные лицензии офисного пакета «Мой Офис» для всех образовательных учреждений Новосибирска.

Третье соглашение подписали с московской компанией «Код Безопасности», которая предоставит льготные условия для приобретения начального сегмента средств защиты для дальнейшего развития информационных систем в мэрии Новосибирска.

«Мы надеемся, что подписание подобных договоров будет способствовать улучшению инвестиционного климата Новосибирска. Это новые рабочие места, улучшение экономики, развитие новых технологий, что также принципиально для города», — передала слова Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

В симпозиуме приняли участие люди из 15 городов России, Белоруссии и Казахстана. Было организовано 14 секций, пленарное заседание «Умные технологии: от идей к внедрениям», конкурс «Умный город», технологические туры (экскурсии), выставка инновационных разработок.

«Прежде всего, нас интересует практическое применение тех наработок, которые представлены на форуме. Сегодня мы видим результаты нашей работы. Появились первые „Умные остановки“, обсуждается вопрос об интеллектуальной системе регулирования транспортными потоками. Очень важно, что в форуме принимают участие вузы, молодежь, школьники — это очень перспективно. Умный город — это будущее, и оно за молодежью, которая уже сейчас предлагает вполне конкретные решения тех проблем, что стоят перед городом», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, Яндекс назвал топ-5 пробок в Новосибирске за первую неделю апреля.