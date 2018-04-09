4 балла
+5 °C
Курс ЦБ:
58,57
71,88

Волновые возмущения в воздухе прольются дождями на Новосибирскую область

 9 апреля, 16:04
подходящие темы
Волновые возмущения в воздухе прольются дождями на Новосибирскую область
фото с сайта pexels.com

По прогнозам синоптиков, Новосибирскую область в ближайшие дни накроет дождями и мокрым снегом, но пасмурную погоду скрасит потепление.

Над Новосибирской областью бушует циклоническая активность. По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометеоцентра, из центра России и соседней Белоруссии в Сибирь переместятся системы низкого атмосферного давления — погода обещает быть неустойчивой.

«На территории региона возможны обильные частые осадки: снег, мокрый снег, дождь. Сохранятся и гололёдные явления. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду», — рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра.

Однако весеннее солнце уже пригревает: в начале недели ночные температуры будут колебаться от −4 до +2 градусов, правда, в северо-западной части региона возможно похолодание до −10 градусов.

Днём воздух прогреется до +3... +8 градусов. А 12 апреля на юго-востоке температура может достичь 13 градусов тепла.

Напомним, в прошедшую неделю жители Новосибирска тоже радовались теплу, но Пасху провели под дождём и снегом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Филиппины, ураганы и шахматы

 25.09.2017, 11:24 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
 9.06.2014, 08:30 • статья

Сама приплыла

Около 10 000 домов оказались затоплены на Алтае в начале июня. С каждым днём возникает всё больше предположений о причинах произошедшего катаклизма. Сиб.фм собрал вместе все версии: форелевые озёра Германа Грефа, месть «принцессы Укока» и американское оружие.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 27 марта, 10:39 • новость

Владимир Путин приехал в Кемерово

Президент России Владимир Путин изменил свой график и прибыл в Кемерово, чтобы получить отчёт о работе по ликвидации последствий ЧП в торговом центре.