Волновые возмущения в воздухе прольются дождями на Новосибирскую область

По прогнозам синоптиков, Новосибирскую область в ближайшие дни накроет дождями и мокрым снегом, но пасмурную погоду скрасит потепление.

Над Новосибирской областью бушует циклоническая активность. По прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометеоцентра, из центра России и соседней Белоруссии в Сибирь переместятся системы низкого атмосферного давления — погода обещает быть неустойчивой.

«На территории региона возможны обильные частые осадки: снег, мокрый снег, дождь. Сохранятся и гололёдные явления. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду», — рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра.

Однако весеннее солнце уже пригревает: в начале недели ночные температуры будут колебаться от −4 до +2 градусов, правда, в северо-западной части региона возможно похолодание до −10 градусов.

Днём воздух прогреется до +3... +8 градусов. А 12 апреля на юго-востоке температура может достичь 13 градусов тепла.

Напомним, в прошедшую неделю жители Новосибирска тоже радовались теплу, но Пасху провели под дождём и снегом.