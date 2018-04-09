Восточную красавицу выбрали в Новосибирске

В конкурсе красоты «Жемчужина Востока — 2018» приняли участие восемь самых красивых азиаток Новосибирска, Омска, Бердска, Якутска и Кемеровской области — победила представительница Узбекистана, имя которой означает «судьба».

Титул «Жемчужина Востока — 2018» в Новосибирске завоевала Насиба Каримкулова. Второе место — у представительницы Бердска Анастасии Хрущёвой. Организатор конкурса Светлана Скород опровергла стереотип, что азиатские девушки отличаются невысоким ростом.



«Все участницы „Жемчужины Востока“ представляли азиатские республики, Были две девушки-узбечки, четыре казашки, уроженка Якутии и одна русская девушка». В тройке победительниц у самой «маленькой» рост 175 сантиметров. Это модельный стандарт«, — отметила она.





В итоге корону и титул «Жемчужина Востока — 2018» получила представительница Новосибирска Насиба Каримкулова.

Как отметили организаторы, она очень активная и творческая девушка. Является руководителем своего национального молодёжного движения в Новосибирске.

«Значение моего имени — „доля, которая выпала“, или „судьба“. Я родилась в 1990 году в Узбекистане, в городе Янгиере, который, если перевести на русский язык, означает „Новая земля“. Почти как Новосибирск. Представляю узбекскую культуру в столице Сибири на протяжении многих лет. Училась в музыкальной школе, посещала уроки фортепиано пять лет, четыре года балета и искусству национального узбекского танца, Однако национальный танец исполняю только для себя и близких. Училось златоткаческим промыслам. В школьные годы занималась тхеквондо. После школы приехала учиться в Новосибирск, где закончила магистратуру, затем факультет экономики в Санкт-Петербурге. Ещё я парикмахер-визажист. Приехав в Россию, полюбила зимние виды спорта. Катаюсь на сноуборде», — рассказала Сиб.фм «Жемчужина Востока — 2018» Насиба Каримкулова.



Кроме того, победительница является руководителем узбекского национального молодёжного движения в Новосибирске и руководителем студенческого движения при консульстве Узбекистана.

«Когда узнали, что я участвую в конкурсе, Генеральное консульство Республики Узбекистан и местная узбекская национальная автономия и все другие диаспоры помогали с костюмами, — рассказала девушка.

Напомним, в начале апреля в Новосибирске завершился масштабный конкурс красоты «Леди Сибири — 2018», 27 представительниц прекрасного пола из разных городов Сибири поборолись за звание первой леди.