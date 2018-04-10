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Работники Художественного музея Якутии похитили 40 млн

 10 апреля, 15:33
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Работники Художественного музея Якутии похитили 40 млн
фото pixabay.com

Сотрудники якутского музея подозреваются в хищении крупной суммы — их могут посадить за мошенничество.

По сообщению пресс-службы республиканской полиции, в отношении заместителя директора по финансово-экономическому развитию, начальника общего отдела и ведущего бухгалтера Национального художественного музея Якутии возбуждено уголовное дело.

Полицейские подозревают, что работники культурного учреждения распределяли между собой сэкономленные по итогам месяца деньги из зарплатного фонда. Таким образом им удалось похитить около 14 млн рублей.

Кроме того, фигуранты дела с ноября 2013 по май 2017 года фиктивно устраивали своих родственников на работу в музей, а незаконно полученными денежными средствами распоряжались на своё усмотрение. За три с половиной года они присвоили ещё 26 млн рублей.

Если вина работников культуры будет доказана, каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле в Барнауле за хищения осуждены работники холдинга «Изумрудная страна».

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