В Новосибирске назначен глава Первомайского района

Мэр города Анатолий Локоть назначил нового главу Первомайского района — им стал Виталий Новосёлов.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте муниципалитета, сегодня, 10 апреля, коллективу администрации Первомайского района представлен новый глава. С этого дня район возглавляет Виталий Новосёлов.

Чиновник родился в Новосибирске в 1973 году, в 2011 году он закончил Современную гуманитарную академию и имеет учёную степень «бакалавр юриспруденции». В 2016 году Новосёлов закончил Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2014 года Виталий Новосёлов занимал пост заместителя главы администрации Кировского района Новосибирска.

Напомним, в марте мэр Анатолий Локоть за махинации с голосованием за объекты реконструкции снял с должности главу Дзержинского района Александра Полищука.