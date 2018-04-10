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46% жителей Новосибирска предпочитают кошек

 10 апреля, 07:00
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46% жителей Новосибирска предпочитают кошек
фото с сайта pixabay.com

Исследователи «Фотостраны» выяснили, каких домашних животных заводят жители Новосибирска.

Аналитики развлекательной соцсети «Фотострана» опросили 1 300 жителей Новосибирска и выяснили, каких домашних животных они предпочитают.

49 % опрошенных выбирают в качестве животного-соседа кошек. Респонденты отметили, что их преимущества — в ласковости и нетребовательности в уходе, в отличие, например, от собак.

Собак в качестве домашних животных выбирают 34 % респондентов. Они считают, что пёс будет не только охранять жилище, но и станет лучшим другом или даже членом семьи.

«Собаку, главное, воспитать, научить уважать хозяина. Тогда она станет верным спутником,» — поделился с аналитиками «Фотостраны» мудростью Вячеслав.

9 % выбрали себе домой более мелких животных — черепашек, хомячков, различных рептилий или птиц. Большинство отмечают, что маленькую живность покупали для своего ребёнка, чтобы он заботился о ком-то и учился ответственности.

Оставшиеся 8 % рассказали, что не любят домашних животных или считают негуманным держать зверька в четырёх стенах.

Напомним, в декабре 2017 года кошка за 100 тысяч рублей на «Юле» стала самой дорогой в Новосибирске.

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