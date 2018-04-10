А был ли химикат?

Как сообщает ТАСС, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) изучает информацию относительно возможного использования отравляющих веществ в сирийском городе Дума.

Генеральный директор организации Ахмет Узюмджю выражает «серьезную обеспокоенность» возможной атакой 7 апреля. «Ситуационный центр ОЗХО внимательно изучает информацию относительно инцидента и проводит предварительный анализ сообщений о возможном использовании отравляющих веществ сразу после их появления», — отметил Узюмджю в своем заявлении. В свою очередь «Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии находится в процессе сбора доступной информации из всех возможных источников, чтобы установить, было ли использовано отравляющее вещество», — сказал гендиректор. Сирийские врачи в городе Дума опровергли информацию о поступающих к ним пациентов с признаками химического отравления, сообщенного в российском Центре по примирению враждующих сторон. Россия должна изменить свою позицию в Совете Безопасности ООН по расследованию случаев предполагаемого использования химического оружия в Сирии, на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. «Россия должна прекратить придерживаться блокадной позиции в Совете», — сказал он.