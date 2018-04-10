1 балла
+3 °C
Курс ЦБ:
58,57
71,88

А был ли химикат?

 10 апреля, 01:21
подходящие темы
А был ли химикат?
Фото с сайта pixabay.com

Как сообщает ТАСС, организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) изучает информацию относительно возможного использования отравляющих веществ в сирийском городе Дума.

Генеральный директор организации Ахмет Узюмджю выражает «серьезную обеспокоенность» возможной атакой 7 апреля. «Ситуационный центр ОЗХО внимательно изучает информацию относительно инцидента и проводит предварительный анализ сообщений о возможном использовании отравляющих веществ сразу после их появления», — отметил Узюмджю в своем заявлении. В свою очередь «Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии находится в процессе сбора доступной информации из всех возможных источников, чтобы установить, было ли использовано отравляющее вещество», — сказал гендиректор. Сирийские врачи в городе Дума опровергли информацию о поступающих к ним пациентов с признаками химического отравления, сообщенного в российском Центре по примирению враждующих сторон. Россия должна изменить свою позицию в Совете Безопасности ООН по расследованию случаев предполагаемого использования химического оружия в Сирии, на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. «Россия должна прекратить придерживаться блокадной позиции в Совете», — сказал он.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 9 апреля, 13:04 • репортаж

Христос воскресе: Новосибирск отпраздновал Пасху

В Новосибирске встретили Пасху: верующие освятили куличи и отстояли службу.
 7 апреля, 10:00 • статья

Новосибирск временно недоступен

Сиб.фм поговорил про доступность городской инфраструктуры с жителями Новосибирска, которым постоянно приходится преодолевать самые разнообразные препятствия.

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 27 марта, 10:39 • новость

Владимир Путин приехал в Кемерово

Президент России Владимир Путин изменил свой график и прибыл в Кемерово, чтобы получить отчёт о работе по ликвидации последствий ЧП в торговом центре.