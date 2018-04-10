Аман Тулеев стал главой парламента Кемеровской области
10 апреля, 13:42
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За единственного кандидата на пост спикера Совета народных депутатов Кемеровской области Амана Тулеева проголосовали 38 из 39 человек.
На внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области избрали нового председателя — депутата Амана Тулеева. Данную кандидатуру внёс руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Апарин. Об этом сообщает «Интерфакс».
На сессии депутаты отметили многие заслуги экс-губернатора и его «нестандартные решения», принимаемые в тяжёлые 1990-е годы.
«Я вспомнил 90-й год. Точно так же. 250 депутатов, этот зал. Я был начальником железной дороги. И меня ни с того, ни с сего избирают председателем областного Совета. Всё возвращается. Интересно в жизни происходит, круговорот такой», — передало агенство слова Амана Тулеев перед избранием председателем.
Бывший глава Кемеровской области подчеркнул, что своему новому преемнику он отдал регион в прекрасном состоянии. По его мнению, нужно использовать опыт старшего поколения, а попытки сбрасывать их со счетов — «преступление». Аман Тулеев также напомнил, что Франклина Рузвельта четырежды избирали президентом США, хоть он и пользовался инвалидной коляской.
По итогам сессии, в ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов решили принять Амана Тулеева, который был единственным кандидатом на пост спикера.
Напомним, в апреле депутаты попросили врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва поддержать выдвижение Амана Тулеева спикером парламента.