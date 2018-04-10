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Аман Тулеев стал главой парламента Кемеровской области

 10 апреля, 13:42
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Аман Тулеев стал главой парламента Кемеровской области
фото пресс-службы администрации Кемеровской области

За единственного кандидата на пост спикера Совета народных депутатов Кемеровской области Амана Тулеева проголосовали 38 из 39 человек.

На внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области избрали нового председателя — депутата Амана Тулеева. Данную кандидатуру внёс руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Апарин. Об этом сообщает «Интерфакс».

На сессии депутаты отметили многие заслуги экс-губернатора и его «нестандартные решения», принимаемые в тяжёлые 1990-е годы.

«Я вспомнил 90-й год. Точно так же. 250 депутатов, этот зал. Я был начальником железной дороги. И меня ни с того, ни с сего избирают председателем областного Совета. Всё возвращается. Интересно в жизни происходит, круговорот такой», — передало агенство слова Амана Тулеев перед избранием председателем.

Бывший глава Кемеровской области подчеркнул, что своему новому преемнику он отдал регион в прекрасном состоянии. По его мнению, нужно использовать опыт старшего поколения, а попытки сбрасывать их со счетов — «преступление». Аман Тулеев также напомнил, что Франклина Рузвельта четырежды избирали президентом США, хоть он и пользовался инвалидной коляской.

По итогам сессии, в ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов решили принять Амана Тулеева, который был единственным кандидатом на пост спикера.

Напомним, в апреле депутаты попросили врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва поддержать выдвижение Амана Тулеева спикером парламента.

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