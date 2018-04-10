Автобус вместе с пассажирами проехался по водителю — ГИББД Новосибирска
10 апреля, 11:19
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Водитель общественного транспорта в Новосибирске скончался под колёсами автобуса; очевидец поделился видео с места происшествия.
Утром 10 апреля мужчина 1971 года рождения, водитель автобуса № 217, ехал в Новосибирске по улице Немировича-Данченко с Таймырской в сторону Ватутина. В пути следования около дома № 43 машина заглохла.
«Водитель не смог завести автобус с ключа и решил попробовать завести его напрямую. Мужчина стоял впереди транспорта, когда он начал движение и вместе со всеми пассажирами проехался по нему. В результате ДТП водитель скончался на месте», — сообщил представитель ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Также очевидица прислала в редакцию Сиб.фм видео с места происшествия. Судя по кадрам, автобус проехал по водителю.
Напомним, о том, что пассажирский автобус раздавил своего водителя в Новосибирске, стало известно около 10 утра 10 апреля со слов очевидца.