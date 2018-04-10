Большой отчет и новые дорожные карты

11 апреля Правительство России представит в Государственной Думе отчет за весь период деятельности, сообщает ТАСС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил пять дорожных карт национальной технологической среды на период до 2035 года. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами. «Эти направления — „Технет“, „Автонет“, „Маринет“, „Нейронет“ и „Аэронет“. В документах утвержден детальный план мероприятий по исполнению этих карт. Все они будут реализовываться поэтапно, начиная с этого года», — сказал Медведев.