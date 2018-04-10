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Дело Скрипалей: в Генпрокуратуру России обращений не было

 10 апреля, 04:12
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Дело Скрипалей: в Генпрокуратуру России обращений не было
Фото с сайта istockphoto.com

Генеральная прокуратура России не получала никаких обращений от британской стороны, связанных с расследованием дел об отравлении Скрипалей в Солсбери, сообщает ТАСС.

Об этом сообщили, отвечая на вопросы журналистов, начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной. «Вся логика или отсутствие логики британской стороны на то, что им не интересны ответы», — заметил Куренной. Власти Великобритании отказываются от сотрудничества с Россией по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей, сообщил на брифинге заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. «Во всех трех случаях, вопреки конвенции, власти отказывались от взаимодействия с Россией, исключая возможность оценки их объективности со стороны кого-либо», — сказал он.

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