Дети попали на больничную койку после купания в бассейне в Кемеровской области

В Кузбассе возбудили дело после отравления 10 детей в бассейне в городе Мыски.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте администрации Кузбасса, чрезвычайное происшествие случилось 9 апреля. В 16:37 посетители бассейна «Олимпиец» в Мысках почувствовали едкий запах. В этот момент в спортивном сооружении находились 25 детей, медицинский работник и тренер.



После этого детей оперативно вывели в тёплое помещение. Прибывшие на место ЧП врачи диагностировали у пострадавших раздражение слизистых, кроме того, детей тошнило. Всем им была оказана медицинская помощь.



10 детей всё же пришлось госпитализировать — сейчас они находятся в Мысковской городской больнице. По словам медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Региональный СК возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. При помощи газоанализатора произведены замеры воздуха, установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной. В ходе осмотра изъято канистры с различными средствами, образец воды из бассейна. Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде, в результате чего произошла химическая реакция», — сообщили в СК по Кемеровской области.

На месте происшествия работает следственная группа с заместителем руководителя следственного управления. По делу назначен ряд экспертиз. Изъяты учредительные документы и техническая документация.



Напомним, в августе 2017 года в Новокузнецке был оштрафован водитель «Газели» с бассейном в кузове.

