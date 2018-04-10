«Электронные паспорта» для снежных барсов из России создал WWF

Впервые в России появилась онлайн-база данных «Ирбис» по учёту известных особей снежного барса.

На данный момент в электронной онлайн-базе, разработанной WWF, оформлены «электронные паспорта» для 63 особей снежного барса, которые обитали и обитают на территории России. Она состоит из изображений ирбисов с автоматических регистраторов.

В системе есть возможность автоматического распознавания особей ирбиса. Она сопоставляет рисунок пятен на шкурах разных животных. Доступ к информации есть только у специалистов по изучению и охране снежного барса в России по особому разрешению, система надёжно защищена от взлома.

«Задачу по разработке уникальной базы мы специально предложили именно региональной компании, чтобы поддержать местных экспертов. В итоге опыт подготовки онлайн-базы данных по большим кошкам оказался уникальным в России и среди других стран в ареале снежного барса. Системой „Ирбис“ заинтересовались специалисты по охране амурского тигра и дальневосточного леопарда в России, коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии. WWF планирует распространить практику электронного учёта кошачьих среди коллег по всему ареалу ирбиса в мире», — рассказала директор Алтае-Саянского отделения WWF Наталья Трофимова.

До декабря 2017 года систему наполняли специалисты WWF и привлечённые эксперты, однако в конце 2017 организация провела тренинг по использованию базы данных «Ирбис» для ключевых специалистов по снежному барсу с Алтая, Тувы и Бурятии. Теперь данные заносят сами сотрудники национальных парков и заповедников, общественных организаций, которые занимаются сохранением ирбиса. Это поможет внести больше новой информации.

«Электронная система „Ирбис“ ещё учится. Например, по мере наполнения базы улучшается работа автоматического модуля распознавания отдельных особей ирбиса по рисунку на шкуре. Эта функция должна помочь экспертам определять новые особи снежных барсов автоматически. Сейчас эксперты „помогают“ системе, вручную кадрируя наиболее характерные пятна на шкуре ирбисов», — сообщил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Система «Ирбис» представлена специалистами из 12 стран мира, где обитает животное, на Международном форуме в Бишкеке в 2017 году по сохранению снежного барса и его экосистем. Идею поддержали и Монголия, Казахстан, Китай и Кыргызстан изъявили готовность присоединиться к ней.

«На примере наших бизнес-практик мы понимаем, насколько важно внедрять системные решения в сфере информационных технологий для успешного развития бизнеса в наши дни, поэтому мы ни минуты не сомневались в целесообразности поддержки данного проекта. Мы верим, что это инновационное решение поможет научным сотрудникам и специалистам-полевикам повысить эффективность работ по сохранению редкого хищника как на территории России, так и вне её границ», — прокомментировала менеджер по устойчивому и ответственному развитию Pernod Ricard Rouss Рената Гапеенкова.

Снежный барс занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида. По подтверждённым данным, в России насчитывается 46-50 особей ирбисов: 30 — в Республике Алтай, восемь-девять — в Тыве, остальные — в Бурятии.

Напомним, в конце февраля учёные на Алтае получили уникальные кадры снежного барса с четырьмя котятами.