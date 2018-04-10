Фильм о самоотверженных больничных нянях показали в Новосибирске

В центре культуры и отдыха «Победа» прошёл эксклюзивный показ короткометражки «Здравствуйте» — фильма об одном рабочем дне няни детского отделения Городской больницы № 3, ухаживающей за малышами, которые лечатся без маминой поддержки.

Короткометражку «Здравствуйте» сняла команда детского благотворительного фонда «Солнечный город». Посмотреть её в «Победу» пришли по большей части молодые люди, что очень воодушевило и обрадовало организаторов показа.

«Очень радостно, что у нас в зале такая молодая аудитория, что вы интересуетесь благотворительностью, раз мы здесь собрались. Я восхищаюсь вами!» — высказалась pr-директор «Солнечного города» Мария Малкина.

Молодость зрителей обрадовала организаторов ещё и потому, что героиня фильма не жалеет времени и любви на заботу о «ничейных» детях, которые попадают в больничные стены из домов ребёнка и остаются там без общения и даже поддержки воспитателей. С ходу пример достойнее и не придумаешь.

Галина Дмитриевна выходит из дома в Черепаново в полчетвёртого утра, едет в электричке, в метро, потом в маршрутке, чтобы успеть к началу смены в третью городскую. Там её ждут дети, которых не убаюкает, не подбодрит после невкусных лекарств и не пожалеет после болезненного укола мама.

«Здравствуйте! Уже Славка у нас тут плачет с Ванькой», — начинает смену няня.

Галина Дмитриевна работает больничной няней год. За это время она помогла 420 малышам и слышала такие истории, что становилось страшно.

«От некоторых ребятишек у меня не выдерживают нервы. Я, бывает, проплачусь, потом приду и дальше работать начинаю», — рассказывает Галина Дмитриевна.

Женщине очень запомнился Никита. У него была мама, но просто не захотела или не смогла лечь с ним в больницу. Мальчик заворачивался в пелёнку, становился у двери и молча смотрел в коридор — ждал маму, которая ни разу не пришла. А няня смотрела на Никиту и потом тихо плакала в углу.

«Ребёнок, если его не любят, он не хочет выздоравливать. Вот он не хочет. Он лежит. Вот если начинаешь его любить, начинаешь тормошить, на ножки ставить — если это не делаешь, он не хочет. Прямо как самотёком идёт, и всё», — рассуждает Галина Дмитриевна.

У Галины Дмитриевны две своих внучки и внук. И её любви хватает на всех — и на тех детей, которые ждут дома, и на тех, которые лежат в больничных кроватках совсем одни.

Фильм показали в преддверии «Дня заботы за день работы» — ежегодной акции детского благотворительного фонда «Солнечный город». Акция пройдёт 11 апреля, все желающие смогут рассчитать стоимость своего рабочего дня и поделиться полученной суммой с нянями, которые не дают одиноким детям скучать и плакать в больницах.

Чтобы оплатить год работы больничных нянь в 2018 году, нужно 8,1 млн рублей.

Напомним, в 2017 году в День заботы 743 человека пожертвовали 1,2 млн рублей на внедрение семейной модели в Ояшинском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей.