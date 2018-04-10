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Машина сбила семилетнего мальчика в Новосибирской области

 10 апреля, 14:54
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Машина сбила семилетнего мальчика в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Ребёнок возвращался домой со школы в посёлке Новосибирской области, когда в него въехала «ГАЗель»; в итоге мальчик получил серьёзные травмы.

ДТП произошло 9 апреля в рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области. Семилетний мальчик вместе со своими сверстниками шёл из школы. Внезапно он решил перебежать дорогу, где его сбила «ГАЗель».

«Со слов водителя, он заметил группу детей, которые шли по тротуару. При разъезде со встречным автомобилем, водитель почувствовал удар в задний бампер своего автомобиля», — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Мальчика доставили с переломом костей черепа и ключицы в Маслянинскую Центральную районную больницу.

«Госавтоинспекция Новосибирской области обращает внимание, что ответственность за безопасность детей на дорогах лежит на взрослых участниках дорожного движения!», — отметила пресс-служба ведомства.

Напомним, 10 апреля автобус вместе с пассажирами проехался по его водителю в Новосибирске.

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