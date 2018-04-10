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Минсельхоз может запретить сухое молоко в производстве сыров

 10 апреля, 23:21
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Минсельхоз может запретить сухое молоко в производстве сыров
Фото с сайта pixabay.com

Использование сухого молока при производстве сыров могут запретить, сообщает ТАСС.

Такое предложение на итоговой коллегии Минсельхоза озвучил глава ведомства Александр Ткачев. Также он заявил о необходимости запретить использование растительных жиров в молочном производстве. Соответствующие изменения предполагается включить в техрегламенты. При этом ответственность за несоблюдение требований могут ужесточить. Ткачев также напомнил, что с 1 июля в стране заработает маркировка молочной продукции. Мера позволит получать полную информацию о наличии в ней растительных жиров.

Артем Белов, исполнительный директор «Союзмолока», прокомментировал запрет на использование сухого молока: «Не такое большое количество производителей используют сухое молоко. Очень небольшое количество, я думаю, порядка 10-15 % от общего объема. А во-вторых, нужно понимать, что делать с некоторыми категориями сыров. Ну, например, даже в ГОСТах на сыры плавленые заложено использование сухого молока. В целом для сырной категории гораздо большую проблему представляет не сухое молоко, представляют заменители молочных жиров и фальсификация. Когда под видом сыров недобросовестные производители производят и продают „сырный продукт“. Это гораздо большая проблема, потому что она негативно влияет в целом на ситуацию. Что касается сыров, пока, по ощущениям, серьезного влияния этот запрет не окажет».

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