Набережную Оби проверят на безопасность к ЧМ по футболу

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил провести анализ Михайловской набережной на предмет возможности проведений трансляций матчей предстоящего чемпионата мира по футболу.

В Новосибирской области прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором Андрей Травников поручил выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности набережной Оби.

Место, которое мы предполагаем на Михайловской набережной использовать для периодических массовых мероприятий, требуется оборудовать элементами безопасности — видеонаблюдением. Возможно, необходимо иметь больший запас ограждений, металлодетекторов. Просьба определить перечень таких средств и их стоимость. Стоит отметить, что при подготовке проектной документации мэрии города надо было сразу закладывать оборудование этой площадки камерами видеонаблюдения«, — заявил врио губернатора.



По его мнению, переносить площадку для футбольных трансляций с набережной не нужно.

«К июню мы должны выполнить тот набор мероприятий, чтобы у нас были возможности для организации фан-зоны именно там, где она была запланирована проектом — на Михайловской набережной», — отметил Андрей Травников.



Напомним, в апреле мэрия Новосибирска заявила, что официальной фан-зоны на Михайловской набережной не будет.