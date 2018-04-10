7 баллов
+3 °C
Курс ЦБ:
62,37
76,85

Набережную Оби проверят на безопасность к ЧМ по футболу

 10 апреля, 17:40
были упомянуты
подходящие темы
Набережную Оби проверят на безопасность к ЧМ по футболу

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил провести анализ Михайловской набережной на предмет возможности проведений трансляций матчей предстоящего чемпионата мира по футболу.

В Новосибирской области прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором Андрей Травников поручил выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности набережной Оби.

Место, которое мы предполагаем на Михайловской набережной использовать для периодических массовых мероприятий, требуется оборудовать элементами безопасности — видеонаблюдением. Возможно, необходимо иметь больший запас ограждений, металлодетекторов. Просьба определить перечень таких средств и их стоимость. Стоит отметить, что при подготовке проектной документации мэрии города надо было сразу закладывать оборудование этой площадки камерами видеонаблюдения«, — заявил врио губернатора.

По его мнению, переносить площадку для футбольных трансляций с набережной не нужно.

«К июню мы должны выполнить тот набор мероприятий, чтобы у нас были возможности для организации фан-зоны именно там, где она была запланирована проектом — на Михайловской набережной», — отметил Андрей Травников.

Напомним, в апреле мэрия Новосибирска заявила, что официальной фан-зоны на Михайловской набережной не будет.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 апреля, 14:54 • статья

Кабель под ревизией

Чиновники и представители провайдеров вновь собрались обсудить перенос линий связи под землю. Городская эстетика может обойтись компаниям в сотни миллионов рублей. К какому решению пришли стороны, выяснил корреспондент Сиб.фм.
 28 марта, 11:32 • репортаж

Первая годовщина

Служащие Сибирского округа войск Росгвардии не стали отмечать свой праздник, однако собрались, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове.
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»