Новосибирец с разбега пнул сотрудника полиции

В Новосибирске мужчина ударил ногой в живот полицейского — до этого он избил своего соседа.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной прокуратуры, произошло это 21 марта. В полицию поступило сообщение о конфликте между соседями.



Пострадавший рассказал, что к нему в комнату ворвались двое братьев и побили его. Прибывшие полицейские постучали в комнату подозреваемых. Один из братьев отворил дверь — увидев сотрудников полиции, разбежался и пнул одного из них ногой в живот.



После этого братья попытались избить полицейских — на них пришлось надеть наручники. Дебоширы были доставлены в отделение. Из-за того, что родственники начали там материться, они были арестованы на одни сутки.



Теперь пнувшему полицейского мужчине грозит наказание по статье «Применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти». Дело передано в Дзержинский районный суд.



Напомним, в апреле в Новосибирске за взятки будут судить инспектора Ростехнадзора.