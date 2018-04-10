Новосибирские синхронистки завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире

На соревнованиях по синхронному плаванию «Краса Сибири» новосибирские девушки достойно представили свой регион.

По итогам IV Всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Краса Сибири» новосибирские спортсменки выиграли шесть медалей: одну золотую, две серебряных и три бронзовых.

Турнир проходил в столице Сибири при поддержке регионального департамента физкультуры и спорта. Всего в нём приняли участие 344 спортсменки из 10 регионов России. Девушки из Новосибирской области выиграли золотую медаль в групповой произвольной программе, серебряные в комбинированной и групповой произвольной, а также три бронзовых в группе и в комбинированной в различных возрастных категориях.

«Этот олимпийский вид спорта в регионе еще только развивается, но те успешные результаты, которых добиваются наши спортсменки, говорят о ярких перспективах, о правильном подходе тренерского штаба к работе. Я уверен, уже в ближайшем будущем новосибирских синхронисток ожидает ещё ряд крупных побед и медалей», — подчеркнул руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области в регионе синхронным плаванием занимается более 200 девушек. Также реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», одной из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Напомним, в марте пловцы Новосибирской области принесли 60 медалей.