7 баллов
+3 °C
Курс ЦБ:
62,37
76,85

Новосибирские синхронистки завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире

 10 апреля, 17:33
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские синхронистки завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире
фото с сайта nso.ru

На соревнованиях по синхронному плаванию «Краса Сибири» новосибирские девушки достойно представили свой регион.

По итогам IV Всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Краса Сибири» новосибирские спортсменки выиграли шесть медалей: одну золотую, две серебряных и три бронзовых.

Турнир проходил в столице Сибири при поддержке регионального департамента физкультуры и спорта. Всего в нём приняли участие 344 спортсменки из 10 регионов России. Девушки из Новосибирской области выиграли золотую медаль в групповой произвольной программе, серебряные в комбинированной и групповой произвольной, а также три бронзовых в группе и в комбинированной в различных возрастных категориях.

«Этот олимпийский вид спорта в регионе еще только развивается, но те успешные результаты, которых добиваются наши спортсменки, говорят о ярких перспективах, о правильном подходе тренерского штаба к работе. Я уверен, уже в ближайшем будущем новосибирских синхронисток ожидает ещё ряд крупных побед и медалей», — подчеркнул руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области в регионе синхронным плаванием занимается более 200 девушек. Также реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», одной из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Напомним, в марте пловцы Новосибирской области принесли 60 медалей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 апреля, 12:55 • статья

Срезались в Dota

Чем лучше контрить тиника и как правильно применить блинк даггер? Что такое непробитие и чем оно опасно, когда у тебя есть преимущество перед врагом? Интересно? Сиб.фм расскажет.
 29 марта, 17:16 • статья

Энтузиазм с олимпийским размахом

Депутаты горсовета Новосибирска пообщались с ветераном-популяризатором спорта и готовы создать новое общественное движение. Что Василий Бурахин рассказал народным избранникам, читайте в материале.
 12 марта, 18:00 • репортаж

Пашинообразующие гонки

282 человека: школьники, пенсионеры, спортсмены и все-все-все: как 11 марта проходила одиннадцатая «Лыжня Пашино».
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»