Новосибирские синхронистки завоевали шесть медалей на Всероссийском турнире
10 апреля, 17:33
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На соревнованиях по синхронному плаванию «Краса Сибири» новосибирские девушки достойно представили свой регион.
По итогам IV Всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Краса Сибири» новосибирские спортсменки выиграли шесть медалей: одну золотую, две серебряных и три бронзовых.
Турнир проходил в столице Сибири при поддержке регионального департамента физкультуры и спорта. Всего в нём приняли участие 344 спортсменки из 10 регионов России. Девушки из Новосибирской области выиграли золотую медаль в групповой произвольной программе, серебряные в комбинированной и групповой произвольной, а также три бронзовых в группе и в комбинированной в различных возрастных категориях.
«Этот олимпийский вид спорта в регионе еще только развивается, но те успешные результаты, которых добиваются наши спортсменки, говорят о ярких перспективах, о правильном подходе тренерского штаба к работе. Я уверен, уже в ближайшем будущем новосибирских синхронисток ожидает ещё ряд крупных побед и медалей», — подчеркнул руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области в регионе синхронным плаванием занимается более 200 девушек. Также реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», одной из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
Напомним, в марте пловцы Новосибирской области принесли 60 медалей.