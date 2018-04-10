Новые врио министров назначены в Новосибирской области

В Новосибирской области назначены временные руководители двух министерств — об этом заявил врио губернатора Андрей Травников.

Как сообщило издание «Коммерсантъ», исполняющим обязанности министра энергетики и ЖКХ области назначен Денис Архипов. Врио министра сельского хозяйства стал Евгений Лещенко. Травников рассказал о новых назначениях сегодня, 10 апреля на встрече с журналистами.



По словам врио губернатора, это не последние назначения.



«Сложность — я не могу найти кандидатуру на должность заместителя губернатора по развитию сельских территорий. Пока достойных предложений нет, вакансия открыта», — цитирует Андрея Травникова издание.



Напомним, 10 апреля мэр Новосибирска назначил нового главу Первомайского района.

