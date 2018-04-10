Пассажирский автобус раздавил своего водителя в Новосибирске

По версии очевидицы, мужчина хотел вручную завести автобус, когда он поехал прямо на него; в результате водитель скончался.

Как сообщила Сиб.фм очевидец Светлана Хомченко, ДТП произошло 10 апреля около 10 часов утра на улице Немировича-Данченко напротив дома № 120/3. Пассажирский автобус отъехал назад и сбил мужчину. Как оказалось, он был водителем этого транспорта.

«У пассажирского автобуса заглох движок. Водитель вышел и подошёл к машине сзади, чтобы самостоятельно завести. И в это время автобус поехал назад прямо на него», — рассказала женщина

По словам свидетельницы, мужчина погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД и реанимация.

Напомним, в апреле мужчина погиб в ДТП с «ГАЗелью» на федеральной трассе в Новосибирской области.