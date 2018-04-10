Пострадавшая в новосибирской больнице девочка осталась одна

Восьмимесячную девочку, с которой грубо обращалась медсестра в больнице, бросила мама; дальнейшую судьбу ребёнка будут устраивать органы опеки.

В понедельник, 9 апреля, в интернете появилось видео. На записи женщина в белом халате — явно сотрудница учреждения, — несколько раз грубо кинула младенца на кровать. Анонимный автор сообщил, что снял бесчинства медика в городской больнице № 4.

Видео проверили сотрудники органов опеки и следственного комитета. По итогам проверок следком возбудил уголовное дело. А опека выяснила, что у девочки есть мама.

«Мать вписана в свидетельство о рождении. После выздоровления ребёнка она будет обязана забрать его домой», — сообщила пресс-служба министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Забирать ребёнка из больницы мама не захотела. Сегодня она официально отказалась от дочери. Информация о девочке поступила в органы опеки.

У горе-матери есть ещё двое детей. В отношении девятилетнего сына её лишили родительских прав, женщина живёт с дочерью 2015 года рождения.

Напомним, видео с издевательствами над младендцем попало в поле зрения следственного комитета 9 апреля.