7 баллов
+3 °C
Курс ЦБ:
62,37
76,85

QNET в Новосибирске: успеть за три дня

 10 апреля, 16:57
На правах рекламы
подходящие темы
QNET в Новосибирске: успеть за три дня
фотографии предоставлены компанией QNET

С 6 по 8 апреля представители международной компании QNET помогли детям, организовали тренинги для независимых представителей и провели выставку продуктов и предложений компании в торговом центре «АУРА».

Первым делом представители QNET отправились в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири». Там сотрудники и независимые представители подарили малышам раскраски, а старшеклассникам рассказали о том, что нужно мечтать, ставить цели и не бояться их выполнять. Также для детей провели мастер-класс по декору — ученики украсили мебель в центре тканями, бумагой и стразами и презентовали свои работы. Воспитанников центра угостили сладостями и оставили подарки на память.

«У детей была куча эмоций, они были очень довольны.

Всегда приятно, когда делаешь доброе дело и получаешь такой эмоциональный отклик», — рассказала Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и операционной деятельности QNET в России.

Сотрудники приюта тоже не остались без внимания. «Благотворительный десант» помог убрать с территории центра лёд и снег, а также установил фильтр QNET HomePure Nova — «Снегири» будут пить чистую, полезную, обогащённую минералами воду. Кроме того, независимые представители компании передали в приют деньги — на них в центре сделают ремонт.

Второй день — 7 апреля, — менеджеры QNET посвятили взрослым — провели в ДКЖ съезд независимых представителей компании. Участники побеседовали о лидерстве, продукции компании, командообразовании и технологиях продаж.

Новосибирский week-end QNET завершился выставкой в торговом центре «Аура». С продукцией и бизнес-возможностями, туристическими и образовательными предложениями компании ознакомились несколько сотен человек. Экспозицию составили уходовая косметика, ювелирные украшения, биодобавки и фильтры для очистки воды.

«Мы устраиваем подобные мероприятия по всему миру, но в России — впервые. В Новосибирске работает немало наших независимых представителей. Мы поражены красотой этого города и теплом, с которым нас приняли его жители», — комментирует Ирина Полякова.

На выставку приходили семьями. Но женщин всё же было больше — им мир красоты и здоровья интереснее. Девушки пробовали кремы и лосьоны компании, делились впечатлениями.

«Крем из серии Elixa просто волшебный! Аромат иланг-иланга вмиг взбодрил меня, подарил хорошее настроение. В целом хочу сказать, что QNET приятно удивила разнообразием и качеством своей продукции», — отметила посетительница Светлана Зайцева.

Представителей компании везде сопровождала Капля чистой воды. Ростовая кукла порадовала и детей в центре «Снегири», и бизнесменов на встрече, и гостей выставки — с ней получились самые лучшие селфи.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 марта, 07:10 • статья

Экологически ответственен

Новосибирский водоканал стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2017». Сиб.фм разбирался, за что предприятие удостоили престижной награды.
 20 марта, 12:11 • интервью

Социальные лубриканты и мамина кухня

Героем проекта «Люди как книги» стал новосибирский ресторатор Вячеслав Яковлев. Создатель Twiggy и «Мамина сибиряка» рассказал Антону Веселову о деньгах, сыре и гастрономии.
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 28 марта, 12:03 • новость

Сотни людей пришли проститься с погибшими в кемеровском ТЦ

На похороны семьи Агарковых, которые погибли во время пожара в кемеровской «Зимней вишне», пришли сотни людей.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 28 марта, 11:15 • новость

Украинский блогер объяснил публикацию слухов о 300 погибших в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действиям украинского видеоблогера, который сообщил, что в «Зимней вишне» погибло около 300 человек.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»