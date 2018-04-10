QNET в Новосибирске: успеть за три дня

С 6 по 8 апреля представители международной компании QNET помогли детям, организовали тренинги для независимых представителей и провели выставку продуктов и предложений компании в торговом центре «АУРА».

Первым делом представители QNET отправились в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири». Там сотрудники и независимые представители подарили малышам раскраски, а старшеклассникам рассказали о том, что нужно мечтать, ставить цели и не бояться их выполнять. Также для детей провели мастер-класс по декору — ученики украсили мебель в центре тканями, бумагой и стразами и презентовали свои работы. Воспитанников центра угостили сладостями и оставили подарки на память.

«У детей была куча эмоций, они были очень довольны.

Всегда приятно, когда делаешь доброе дело и получаешь такой эмоциональный отклик», — рассказала Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и операционной деятельности QNET в России.

Сотрудники приюта тоже не остались без внимания. «Благотворительный десант» помог убрать с территории центра лёд и снег, а также установил фильтр QNET HomePure Nova — «Снегири» будут пить чистую, полезную, обогащённую минералами воду. Кроме того, независимые представители компании передали в приют деньги — на них в центре сделают ремонт.

Второй день — 7 апреля, — менеджеры QNET посвятили взрослым — провели в ДКЖ съезд независимых представителей компании. Участники побеседовали о лидерстве, продукции компании, командообразовании и технологиях продаж.

Новосибирский week-end QNET завершился выставкой в торговом центре «Аура». С продукцией и бизнес-возможностями, туристическими и образовательными предложениями компании ознакомились несколько сотен человек. Экспозицию составили уходовая косметика, ювелирные украшения, биодобавки и фильтры для очистки воды.

«Мы устраиваем подобные мероприятия по всему миру, но в России — впервые. В Новосибирске работает немало наших независимых представителей. Мы поражены красотой этого города и теплом, с которым нас приняли его жители», — комментирует Ирина Полякова.

На выставку приходили семьями. Но женщин всё же было больше — им мир красоты и здоровья интереснее. Девушки пробовали кремы и лосьоны компании, делились впечатлениями.

«Крем из серии Elixa просто волшебный! Аромат иланг-иланга вмиг взбодрил меня, подарил хорошее настроение. В целом хочу сказать, что QNET приятно удивила разнообразием и качеством своей продукции», — отметила посетительница Светлана Зайцева.

Представителей компании везде сопровождала Капля чистой воды. Ростовая кукла порадовала и детей в центре «Снегири», и бизнесменов на встрече, и гостей выставки — с ней получились самые лучшие селфи.