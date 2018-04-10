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Раствор соляной кислоты разлился в Новосибирской области

 10 апреля, 18:35
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Раствор соляной кислоты разлился в Новосибирской области
фото пресс-службы управления МЧС по Новосибирской области

В Убинском районе из автоцистерны пролился раствор соляной кислоты — опасную жидкость везли на утилизацию.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного управления МЧС, чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 10 апреля, в 14:30 в шести километрах от посёлка Кожурла.
Автомобиль марки Fredliner вёз на утилизацию в Курган отработанную жидкость на основе 5 % раствора соляной кислоты. Точное количество разлившейся жидкости пока неизвестно, но уже установлено, что раствор разлился из-за неисправной запорной арматуры.

В пресс-службе уточнили, что жидкость с такой концентрацией кислоты опасности не представляет.

Сейчас на месте ЧП работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Убинского района, начальник районного управления ГО и ЧС, сотрудники местного отдела полиции и лаборатория Росприроднадзора. Информация о происшествии передана в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру и следственный комитет на транспорте.

Напомним, в апреле сотрудники МЧС проверили несколько тысяч объектов с массовым пребыванием людей.

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