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Самовольно установленные магазины снесут в Новосибирске

 10 апреля, 12:13
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Самовольно установленные магазины снесут в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске снесут незаконные торговые павильоны — все они находятся в Дзержинском районе.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе городского совета, данные постройки находятся у остановок общественного транспорта «Библиотека» и «Дом Одежды».

«Самовольные нестационарные объекты торговли — проблема, к сожалению, пока актуальная для Новосибирска. В Дзержинском районе мы принимаем все необходимые меры, чтобы призвать к ответу распоясавшихся предпринимателей, которые пренебрегают оформлением разрешительных документов», — заявил депутат Евгений Лебедев.

По мнению народного избранника, из-за того, что штрафы за незаконную установку торговых объектов незначительные (5000 рублей для физических лиц и 50 тысяч — для юридических), многие предприниматели сознательно идут на нарушения.

Напомним, в марте стало известно о сносе в Новосибирске автостоянки и киосков.

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