Самовольно установленные магазины снесут в Новосибирске

В Новосибирске снесут незаконные торговые павильоны — все они находятся в Дзержинском районе.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе городского совета, данные постройки находятся у остановок общественного транспорта «Библиотека» и «Дом Одежды».



«Самовольные нестационарные объекты торговли — проблема, к сожалению, пока актуальная для Новосибирска. В Дзержинском районе мы принимаем все необходимые меры, чтобы призвать к ответу распоясавшихся предпринимателей, которые пренебрегают оформлением разрешительных документов», — заявил депутат Евгений Лебедев.



По мнению народного избранника, из-за того, что штрафы за незаконную установку торговых объектов незначительные (5000 рублей для физических лиц и 50 тысяч — для юридических), многие предприниматели сознательно идут на нарушения.



Напомним, в марте стало известно о сносе в Новосибирске автостоянки и киосков.

