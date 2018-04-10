Онлайн-школу английского языка для глухих детей запустил резидент Академпарка

На интернет ресурсе новосибирской компании «Сурдоакадемия» глухие дети смогут выучить иностранный язык и подготовиться к самостоятельной социальной жизни.

Резидент Академпарка компания «Сурдофон» запустила образовательный интернет-ресурс «Сурдоакадемия». На данный момент на портале доступны курсы «Судродети» и Английский язык для глухих и слабослышащих. Уровень BASIC USER: A1«. Занятия проводят в формате вебинаров, на русском жестовом языке.

«Традиционная система образования имеет массу ограничений для глухих, поскольку преподаватели, за редким исключением, не владеют русским жестовым языком. Примеры реализации образовательных программ для лиц с ограничениями по слуху единичны, тем более их нет в небольших городах и сельской местности. Доступность современных знаний обеспечивают онлайн-форматы» — передала пресс-служба РАТМ «Холдинга» слова директора «Сурдофона» Андрея Старкова.

В онлайн-школу «Сурдодети» записываются родители детей с нарушением слуха. Сурдопедагог высшей квалификационной категории Инесса Баскина поможет преодолеть трудности в развитии. Взрослым на занятиях рассказывают, как найти контакт с ребёнком, привить ему базовые навыки общения и подготовить к самостоятельной социальной жизни в детском саду или школе. Читать и писать по-английски глухих и слабослышащих учит переводчик русского и английского жестового языка Лера Душкина.

«По окончании курса (48 занятий или 96 академических часов) они будут понимать информацию с англоязычных сайтов, смогут вести несложную переписку, а также подготовить небольшой текст, например, резюме. Планируем пройти следующие темы: „Культура глухих и общество слышащих“, „Путешествия“, „Спорт“, „Онлайн-шоппинг“, „Образование“, „Работа“», — рассказала Лера Душкина.

Напомним, в апреле Тотальный диктант в Новосибирской области прочтут для слабослышащих.