Спецавтомобиль оросил трассу «Байкал» серной кислотой, высокие посты в Новосибирской облатси вновь заняты, а вождя мирового пролетариата повредило дерево: чем Сиб.фм запомнился вторник 10 апреля.

ПОДСТАВА

Рейсовый автобус в Новосибирске задавил своего водителя. Мужчина вышел из него, потому что не мог завести с ключа зажигания. Как только водитель оказался перед огромной машиной, она, полная пассажиров, проехалась прямо по нему. Гибель насколько трагическая, настолько и нелепая.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Свято кресло пусто не бывает. Глава региона Андрей Травников назначил новых глав на посты двух министерств. Евгения Кима в министерстве энергетики и ЖКХ сменил Денис Архипов, врио министра сельского хозяйства стал Евгений Лещенко.

«Сложность — я не могу найти кандидатуру на должность заместителя губернатора по развитию сельских территорий. Пока достойных предложений нет, вакансия открыта», — цитирует Андрея Травникова издание.

ЗДРАВСТВУЙТЕ

В центре культуры и отдыха «Победа» показали короткометражку о няне, которая каждый день приезжает из Черепаново, чтобы посидеть в больнице с детьми-отказниками. Малышам из домов ребёнка, которые лежат в больницах совсем одни, забота нужна как воздух. Чтобы оплатить работу больничных нянь в 2018 году, нужно 8,1 млн рублей. А День заботы уже завтра.

РАСКОЛ ВОЖДЯ

ОКИСЛЕНИЕ ТРАСС

Рабочие в Чистоозёрном пилили дерево возле памятника вождю мирового пролетариата, но оно упало прямо на Владимира Ильича. Монументальная голова в одну сторону, туловище — в другую. Местные коммунисты уверены, что нужно довести инцидент до суда — сделать вождя обратно целым обойдётся недёшево.

Спецавтомобиль не довёз на утилизацию в Курган отработанную жидкость на основе 5 % раствора соляной кислоты. Неисправность запорной арматуры — и кислота залила участок дороги недалеко от посёлка Кожурла. В пресс-службе регионального МЧС успокоили, что концентрация соляной кислоты в пролившейся жидкости неопасна. Но Роспотребнадзор, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и следственный комитет на транспорте дело на контроль взяли.