Тотальный диктант в Новосибирской области прочтут для слабослышащих

Организаторы Тотального диктанта надеются на аншлаг — все площадки акции в Новосибирской области должны собрать более восьми тысяч участников.

Как рассказала региональный координатор акции Дарья Макарова, в 2018 году будет впервые организована специальная площадка для людей с нарушениями слуха и зрения.



«У нас в этом году будет две площадки для слепых и слабовидящих, как и в прошлом году, плюс в этом году присоединилась площадка для людей с нарушениями слуха, там будет читать диктант сурдопереводчик, площадка рассчитана на 60 человек», — рассказала Дарья Макарова на пресс-конференции в ТАСС.



Кроме того, стало известно имя «звёздного диктатора» — им в этом году станет известный КВНщик Андрей Бочаров. Юморист прочтёт текст диктанта в новом зале ожидания аэропорта Толмачёво — там поместится 260 участников всероссийской акции.



По словам председателя экспертного совета акции Натальи Кошкарёвой, изменится и процесс проверки написанных диктантов.



«В этом году нам удалось подтянуть к проверке учителей. Вместе с министерством образования Новосибирской области мы провели курсы повышения квалификации учителей, во время которых обсуждали особенности проверки Тотального диктанта, так как проверка ЕГЭ и проверка диктанта существенно отличаются. Мы очень надеемся, что вместе с нами на площадки проверки придёт около 40-50 учителей, и я думаю, что проверка будет очень эффективной, очень качественной и значительно более быстрой, чем в прошлые годы», — рассказала Кошкарёва.



Напомним, в апреле стало известно, что на площадке НГУ Тотальный диктант прочтёт голосовой помощник Яндекса Алиса.