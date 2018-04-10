В Новосибирске откроется выставка легендарных редких платков Hermès, которые были объектом желаний нескольких поколений модниц.

К 15-летию «Альянс Франсез — Новосибирск» откроется уникальная выставка «Шёлковый лабиринт». Редкие платки Hermès из собрания Maison Carré Foundation будут представлены в Новосибирском краеведческом музее. Экспозиция в формате таинственного лабиринта состоит из более 80 платков Hermès, созданных за последние 80 лет.

Коллекция шёлковых платков Hermès из собрания Maison Carré Foundation насчитывает более 700 уникальных дизайнов и является одной из крупнейших коллекций в мире. Каждый экспонат — произведение искусства с уникальной историей: ранние и редкие дизайны 1938-1965 годов, «русская тема в платках Hermès», а также дизайны, выпущенные по специальным заказам и не поступавшие в продажу. Все эти раритеты демонстрируются в специально построенных «лабиринтах» выставочного пространства с помощью ультратонких лайтбоксов. Выставку организовали сами коллекционеры, и она не имеет отношения к Дому Hermès.

«Ретроспектива редких платков Hermès позволяет проследить эволюцию дизайна культового аксессуара ХХ века, являющегося объектом желания нескольких поколений модниц всего мира. Известные поклонницы шёлковых каре Hermès — Джеки Кеннеди, Грейс Келли, Мария Каллас, Софи Лорен, Катрин Денёв, Мадонна, Сара Джессика Паркер. А королева Елизавета II в 1956 году была изображена в платке Hermès на британской марке», — рассказали в пресс-службе «Альянс Франсез — Новосибирск».

Также данный известный аксессуар не раз блистал на стильных киноактрисах: Одри Хепбёрн в «Завтраке у Тиффани», «Римских каникулах» и «Как украсть миллион», Кэмерон Диаз в «Свадьбе моего лучшего друга», Мэрил Стрип в «Дьявол носит Prada» и Николь Кидман в «Принцессе Монако».

А за день до открытия, 17 апреля в 14:30, в краеведческом музее пройдёт пресс-показ выставки с участием Президента «Альянс Франсез — Новосибирск» Татьяны Широцкой и коллекционеров, основателей Maison Carré Foundation Александра и Екатерины Цыбиных.

Выставка продлится до 17 июня и также станет платформой для проведения ряда специальных мероприятий: лекций, семинаров и мастер-классов, открытых бесед и дискуссий.

Напомним, в апреле в Новосибирске открылась сказочная выставка.