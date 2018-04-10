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В экзаменационных билетах ГИБДД исправили ошибки

 10 апреля, 17:25
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В экзаменационных билетах ГИБДД исправили ошибки
фото pixabay.com

ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты — это сделано после замечаний министерства здравоохранения.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», медики обнаружили, что содержащаяся в билетах информация ущемляет права и законные интересы граждан. Так, информация по оказанию медицинской помощи пострадавшим в авариях не соответствует памяткам МЧС.

По словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылёвой, во время обучения будущих водителей учили верным способам оказания медицинской помощи, но в экзаменационных билетах содержалась иная информация.

«Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку „экзамен сдан“, но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками. Это путало начинающих водителей. Память — штука коварная: кто знает, что человек вспомнит в стрессовой ситуации. Мы поэтому и забили тревогу», — цитирует «Коммерсантъ» президента МААШ.

Исправленные экзаменационные билеты уже загружены в информационную систему ГИБДД, которая контролирует процесс сдачи экзаменов во всей России.

Напомним, в Новосибирске в марте водитель перевернувшейся «Лады» убежал с места происшествия.

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