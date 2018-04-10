В Новосибирской области снесли голову Ленину

В Чистоозёрном районе Новосибирской области на памятник вождю пролетариата упало дерево — монумент повреждён.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте областной организации КПРФ, накануне 148 годовщины со дня рождения В.И. Ленина местные коммунисты обратились к администрации с просьбой обновить сад, где стоит памятник вождю.



По словам первого секретаря Чистоозёрного райкома КПРФ Елены Лысенко, за памятником и территорией вокруг коммунисты всегда следили сами.



«Мы проводили субботники, красили забор, но на старых деревьях постоянно собирались целые стаи грачей, и, не успеем мы убрать и покрасить, смотришь — все опять загажено птицами», — рассказала первый секретарь.



В начале апреля бригада пильщиков принялась за благоустройство сада, но одно из подпиленных деревьев упало прямо на памятник.



Елена Лысенко уточнила, что рабочие попытались замаскировать свою оплошность.



«Туловище отдельно, голова отдельно — рабочие решили это скрыть и просто поставили голову на место! Теперь она стоит там, как мы говорим, до первого ветра. Вот так вот у нас, перед самым праздником 22 апреля. Сейчас необходимо хотя бы как-то зафиксировать части памятника, кто-то, ответственный за это, должен проявить инициативу», — заявила коммунистка.



По мнению первого секретаря, ответственные лица из службы охраны памятников теперь должны подать на бригаду рабочих в суд — ведь на восстановление монумента понадобится приличная сумма.



Напомним, в апреле врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил о перспективе появления в центре столицы Сибири памятника студенческим отрядам.



