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Вредную мазь Вишневского ищут в Новосибирской области

 10 апреля, 16:23
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Вредную мазь Вишневского ищут в Новосибирской области
фото pixabay.com

В Новосибирской области в продаже может появиться некачественная мазь Вишневского — об этом предупреждает Россельхознадзор.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сотрудники ведомства выявили некачественную мазь Вишневского производства компании «БиоФармГарант» из города Владимира. Этот ветеринарный препарат не соответствует установленным требованиям по количественному определению висмута окиси и по подлинности на висмут и трибромфенолят.

Россельхознадзор просит в случае обнаружения мази с серией 050517 и сроком годности до мая 2020 года, незамедлительно сообщить в ведомство.

Мазь Вишневского применяют при лечении крупного рогатого скота, лошадей, коз, свиней, собак и кошек, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2017 в одной из новосибирских школ найдено поддельное сгущённое молоко.

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