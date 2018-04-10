Вредную мазь Вишневского ищут в Новосибирской области

В Новосибирской области в продаже может появиться некачественная мазь Вишневского — об этом предупреждает Россельхознадзор.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сотрудники ведомства выявили некачественную мазь Вишневского производства компании «БиоФармГарант» из города Владимира. Этот ветеринарный препарат не соответствует установленным требованиям по количественному определению висмута окиси и по подлинности на висмут и трибромфенолят.

Россельхознадзор просит в случае обнаружения мази с серией 050517 и сроком годности до мая 2020 года, незамедлительно сообщить в ведомство.



Мазь Вишневского применяют при лечении крупного рогатого скота, лошадей, коз, свиней, собак и кошек, уточнили в пресс-службе.



Напомним, в июне 2017 в одной из новосибирских школ найдено поддельное сгущённое молоко.

