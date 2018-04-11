2,5 килограмма разносортных наркотиков нашли в гараже у жителя Новосибирска

Героин, синтетические наркотики нескольких видов и психоактивное вещество хранил у себя 44-летний житель Ленинского района Новосибирска для последующей продажи.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД НСО задержали 44-летнего жителя Новосибирска. Ранее судимый мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. При досмотре его авто полицейские изъяли около 28 граммов наркотических средств и психоактивных веществ. Однако это оказалось лишь малой частью всего «богатства».

В ходе обыска в гараже подозреваемого нашли 1,2 килограмма героина, около килограмма нескольких видов синтетического наркотика, а также 300 грамм психоактивного вещества.

«Запрещённые вещества подозреваемый приготовил для дальнейшего сбыта. В общей сложности у подозреваемого изъято более 2,5 килограммов запрещенных веществ», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый заключён под стражу.

Напомним, в феврале полицейские задержали жителя Новосибирска, который хранил наркотики в женской сумочке.