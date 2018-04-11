Цивилева призвали раскрыть экономический потенциал Кузбасса

Дмитрий Медведев призвал Сергея Цивилева раскрыть экономический потенциал Кузбасса, сообщает ТАСС.

Об этом премьер-министр заявил на личной встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Медведев отметил необходимость создавать новые производственные кластеры и предприятия. При этом он добавил, что федеральный центр готов оказать региону поддержку.

«В Кемеровской области будут созданы несколько центров образования по различным специальностям» — заявил врио губернатора региона.

«Для нашей промышленности очень важна подготовка специалистов со среднепрофессиональным образованием. Поэтому мы намерены создать три региональных центра среднеспециального образования по основным компетенциям — это горно-металлургическая отрасль, химия, строительство и IT-технологии. Мы эти программы и сейчас уже реализуем, но за счет регионального бюджета, и просим вас на условиях софинансирования помочь нам в быстрейшей реализации этих программ за счет средств федерального бюджета» — рассказал Сергей Цивилев о создании центров образования.

Как сообщал Сиб.фм, ранее Аман Тулеев стал главой парламента Кемеровской области.