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Цивилева призвали раскрыть экономический потенциал Кузбасса

 11 апреля, 02:48
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Цивилева призвали раскрыть экономический потенциал Кузбасса
Фото с сайта pixabay.com

Дмитрий Медведев призвал Сергея Цивилева раскрыть экономический потенциал Кузбасса, сообщает ТАСС.

Об этом премьер-министр заявил на личной встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Медведев отметил необходимость создавать новые производственные кластеры и предприятия. При этом он добавил, что федеральный центр готов оказать региону поддержку.
«В Кемеровской области будут созданы несколько центров образования по различным специальностям» — заявил врио губернатора региона.
«Для нашей промышленности очень важна подготовка специалистов со среднепрофессиональным образованием. Поэтому мы намерены создать три региональных центра среднеспециального образования по основным компетенциям — это горно-металлургическая отрасль, химия, строительство и IT-технологии. Мы эти программы и сейчас уже реализуем, но за счет регионального бюджета, и просим вас на условиях софинансирования помочь нам в быстрейшей реализации этих программ за счет средств федерального бюджета» — рассказал Сергей Цивилев о создании центров образования.

Как сообщал Сиб.фм, ранее Аман Тулеев стал главой парламента Кемеровской области.

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