Как сообщает официальный сайт правительства РФ, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин провёл заседание Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации.

В ходе заседания вице-премьер сообщил, что Правительство в ближайшее время определит максимальную сумму, превышение которой при закупках иностранных самолётов потребует дополнительного согласования. «В ближайшее время будет определена сумма средств, превышение которой потребует согласования такого рода закупок авиационными компаниями с комиссией по импортозамещению», — сказал он.

Дмитрий Рогозин напомнил, что 31 декабря 2017 года Президент России подписал федеральный закон, в соответствии с которым комиссия по импортозамещению наделена дополнительными полномочиями в части контроля закупки, аренды (включая фрахтование и финансовую аренду) отдельных видов продукции машиностроения, в том числе и иностранных самолётов. Закон вступает в силу с 1 июля этого года.

Кроме того, Заместитель Председателя Правительства сообщил, что на создание уменьшенной 75-местной версии самолёта SSJ-100 («Сухой Суперджет 100») из резервного фонда Правительства будет выделено 6 млрд рублей.

«Разработка самолёта начнётся уже в этом году за счёт средств в объёме 6 млрд рублей, которые будут выделены из резервного фонда Правительства, — сказал вице-премьер. — Проект распоряжения Правительства внесён и готовится к выпуску».

Дмитрий Рогозин напомнил, что принято решение о развитии семейства самолётов данного типа путём создания новой 75-местной модификации. В рамках разработки уменьшенной версии будет проведена «русификация» «Суперджета», то есть замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих.

Вице-премьер также отметил, что в отношении самолёта «Сухой Суперджет 100» вопросы наращивания темпов производства, поддержки продвижения на российский и зарубежные рынки, улучшения технических и эксплуатационных характеристик всегда были и остаются на контроле Правительства. Он напомнил, что поддержка оказывается как в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение изготовителей самолётов, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку воздушных судов, авиакомпаниям — на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формирование складов авиационных запчастей и переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа.

Кроме того, по словам Дмитрия Рогозина, на цели передачи в лизинг самолётов «Сухой Суперджет 100» Государственная транспортная лизинговая компания получила в 2015–2016 годах 34 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило построить 37 самолётов. В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд рублей для финансирования закупок ещё 11 самолётов.

Напомним, российские авиавласти с 5 апреля отзвали допуски таджикских авиакомпаний.