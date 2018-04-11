Клещ подкараулил свою первую жертву в Новосибирской области

В Новосибирской области вскоре начнётся эпидемической сезон по клещевому вирусному энцефалиту: региональный Роспотребнадзор призывает быть осторожными.

4 апреля было зарегистрировано первое за 2018 год обращение с укусом клеща жителя Новосибирской области на территории Доволенского района. Как сообщило ТАСС, им оказался студент.

В 2018 году планируется привить 266 060 человек, в 2017 году обезопасились от клещевого энцефалита вакциной 246 882 человека.

Клещевой энцефалит является распространённым заболеванием в Новосибирской области. Ежегодно в регионе регистрируются покусы населения. Так в 2017 году зарегистрировали 22 479 случаев подобных обращений. Показатель заболеваемости в НСО составляет 4,89 на 100 тысяч населения. Среди привитых заболевших не было отмечено.

«Заражение населения в 2017 году носило бытовой характер и происходило при: посещении дачных участков — в 33,6 % случаев; отдыхе на природе — 19 %; заготовка дров, сена — 0,9 %; сбор ягод, грибов — 4,3 %; охота, рыбалка — 3,5 %», — отметила пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В Управлении напомнили, что с наступлением тёплых дней, появлением проталин на открытых территориях, увеличивается риск встретиться с клещом. В предверии сезона по клещевому вирусному энцефалиту для избежания укусов клещей и заболевания нужно уделять особое внимание мерам профилактики. Также важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Там их во много раз больше, чем в окружающем лесу.

Напомним, 2 апреля свиной грипп убил первого пациента в Новосибирской области.