Лёд взорвут в Новосибирской области

Для безопасного прохождения паводка на реке Иня в Новосибирской области взорвут лёд — вскрытие рек ожидается в середине апреля.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МЧС, сегодня, 11 апреля на реке Иня пройдут превентивные взрывы, для этого в область выедут спасатели и подрывники.



Оперативная группа проедется по водоёмам области на судне на воздушной подушке и проверит обстановку с помощью беспилотника. После определения потенциально опасных участков лёд там будет взорван.

По словам сотрудника опергруппы областного МЧС майор Игорь Шалаев, во время операции будут приняты повышенные меры безопасности.



«Точное место работ определят после детальной разведки реки на протяжении 10-20 километров вверх по течению. Предполагается, что 11 апреля взрывные работы проведут на реке Иня в трёх-четырёх местах возможного образования заторов, на отрезке от Новомотково до Плотниково в границах Мошковского и Тогучинского районов», — пояснил спасатель.



Напомним, в апреле глава Алтайского края Александр Карлин заявил о намерении направить в правительство страны просьбу возместить ущерб от паводка.