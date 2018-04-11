5 баллов
+3 °C
Курс ЦБ:
62,37
76,85

Лёд взорвут в Новосибирской области

 11 апреля, 10:47
были упомянуты
подходящие темы
Лёд взорвут в Новосибирской области
фото пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области

Для безопасного прохождения паводка на реке Иня в Новосибирской области взорвут лёд — вскрытие рек ожидается в середине апреля.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МЧС, сегодня, 11 апреля на реке Иня пройдут превентивные взрывы, для этого в область выедут спасатели и подрывники.

Оперативная группа проедется по водоёмам области на судне на воздушной подушке и проверит обстановку с помощью беспилотника. После определения потенциально опасных участков лёд там будет взорван.

По словам сотрудника опергруппы областного МЧС майор Игорь Шалаев, во время операции будут приняты повышенные меры безопасности.

«Точное место работ определят после детальной разведки реки на протяжении 10-20 километров вверх по течению. Предполагается, что 11 апреля взрывные работы проведут на реке Иня в трёх-четырёх местах возможного образования заторов, на отрезке от Новомотково до Плотниково в границах Мошковского и Тогучинского районов», — пояснил спасатель.

Напомним, в апреле глава Алтайского края Александр Карлин заявил о намерении направить в правительство страны просьбу возместить ущерб от паводка.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 марта, 17:25 • статья

Алтай заливает

Алтайский край вновь оказался под ударом стихии. За развитием паводковой ситуации следит специальный корреспондент Сиб.фм в Барнауле.
 25.05.2015, 16:28 • репортаж

Не подтопи

Как происходит регуляция водного режима на Новосибирской ГЭС, и как гидростанция на водохранилище, которое собирает всего десятую часть стока Оби, спасает целый город от затопления.
 22.05.2015, 17:59 • репортаж

Держи меня, храни меня

Сотрудники компании «Русгидро» и привлечённые учёные, чиновники и заслуженные гидроэнергетики, обсудили в телемосте Москва-Томск-Новосибирск, чего ждать от весенних паводков на Оби и как Новосибирское водохранилище защищает город от более серьёзных последствий большой воды.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 1 апреля, 13:45 • новость

Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.