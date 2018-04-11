1 балла
+1 °C
Курс ЦБ:
64,06
79,28

Мать семерых детей получит жильё через суд

 11 апреля, 23:24
подходящие темы
Мать семерых детей получит жильё через суд
Фото с сайта pixabay.com

По требованию прокурора суд обязал администрацию г. Красноярска обеспечить жильем многодетную мать и ее семерых детей, сообщает сайт Прокуратуры РФ.

Прокуратурой Кировского района г. Красноярска по обращению жительницы г. Красноярска о нарушении ее жилищных прав проведена проверка, по результатам которой установлено, что она и ее несовершеннолетние дети проживают в муниципальной квартире в аварийном доме 1954 года постройки. При этом двухэтажный бревенчатый дом еще в 2014 году признан аварийным в связи с общим физическим износом здания 73%.
Несмотря на плохое состояние дома, гниение, частичное разрушение и поражение дереворазрушающими грибами несущих деревянных конструкций, администрацией г. Красноярска установлен срок его расселения — 2021 год.
Поскольку заявительница, проживая в крайне стесненных условиях (комната площадью 24 кв.м, в том числе жилой 16 кв.м на семью из 8 человек) с членами семьи состояла на учете нуждающихся в жилых помещениях, более того, была включена в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, прокурором предъявлен в ее интересах иск с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение.
Несмотря на возражения администрации г. Красноярска, Центральный районный суд г. Красноярска удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрацию г. Красноярска предоставить заявительнице и ее детям благоустроенное жилое помещение на условиях договора социального найма.

Напоминаем, новосибирцы добились отмены строительства многоэтажных домов в Нижней Ельцовке — на публичных слушаниях эксперты встали на сторону местных жителей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 марта, 16:44 • статья

В битве за «воздух» появились жертвы

На фоне судебных процессов между провайдерами и транспортниками свой пост покинул директор МКП «Горэлектротранспорт». Разбираемся, почему аренда места на столбе стоила 622,82 рубля в месяц, а оценена всего в 64.

Не злоупотребляй правом своим

 6 марта, 16:06 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Бумага всё стерпит? Оставляя заключение договоров на откуп этой народной мудрости, стоит быть готовыми к судебному разбирательству.

Угроза изнутри

 2 марта, 12:58 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
«Я ничего не знаю, я просто указана как гендиректор в документах, а бизнесом занимается мой муж/сын/отец». Почему не стоит так отвечать налоговой, объясняет специально для Сиб.фм в своей новой колонке Виталий Ветров.
самое популярное
 1 апреля, 16:23 • новость

Мать разбившейся на Ан-148 девушки из Новосибирска не может похоронить дочь

Мама Дарьи Толмасовой из Новосибирска, погибшей в результате крушения самолёта Ан-148, пожаловалась на работу экспертов, из-за которых не может забрать тело дочери.
 29 марта, 07:27 • новость

Кемеровские чиновники не хотят отвечать за пожар в ТЦ

Чиновники из Кемеровской области не хотят брать на себя ответственность за случившуюся 25 марта в столице региона трагедию.
 30 марта, 07:40 • новость

Выставка шедевров из Третьяковской галереи открылась в Новосибирске

В Новосибирск привезли картины из Третьяковки — художественный музей готовился к этому пять лет.
 1 апреля, 03:40 • новость

Рекордный снегопад на Алтае может привести к катастрофе

В ночь на 31 марта в районах Алтайского края, где ещё на днях справлялись с паводком, теперь лежит огромный слой снега. Тем временем потепление прогнозируют уже в ближайшие дни, а значит, новых подтоплений не избежать, сообщает «ПОЛИТСИБРУ»
 9 апреля, 10:42 • новость

«Совопад» начался в Новосибирской области и Алтайском крае

Совы начали падать в Сибири позже обычного: два случая специалисты зафиксировали в Барнауле и Бердске.
 1 апреля, 13:45 • новость

Легендарный новосибирский трамвай № 13 попал в ДТП в День смеха

Известный своим умением попадать в различные происшествия новосибирский 13-й трамвай столкнулся с иномаркой 1 апреля - к счастью, обошлось без пострадавших.