Мать семерых детей получит жильё через суд

По требованию прокурора суд обязал администрацию г. Красноярска обеспечить жильем многодетную мать и ее семерых детей, сообщает сайт Прокуратуры РФ.

Прокуратурой Кировского района г. Красноярска по обращению жительницы г. Красноярска о нарушении ее жилищных прав проведена проверка, по результатам которой установлено, что она и ее несовершеннолетние дети проживают в муниципальной квартире в аварийном доме 1954 года постройки. При этом двухэтажный бревенчатый дом еще в 2014 году признан аварийным в связи с общим физическим износом здания 73%.

Несмотря на плохое состояние дома, гниение, частичное разрушение и поражение дереворазрушающими грибами несущих деревянных конструкций, администрацией г. Красноярска установлен срок его расселения — 2021 год.

Поскольку заявительница, проживая в крайне стесненных условиях (комната площадью 24 кв.м, в том числе жилой 16 кв.м на семью из 8 человек) с членами семьи состояла на учете нуждающихся в жилых помещениях, более того, была включена в список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, прокурором предъявлен в ее интересах иск с требованием предоставить благоустроенное жилое помещение.

Несмотря на возражения администрации г. Красноярска, Центральный районный суд г. Красноярска удовлетворил исковые требования прокурора и обязал администрацию г. Красноярска предоставить заявительнице и ее детям благоустроенное жилое помещение на условиях договора социального найма.

Напоминаем, новосибирцы добились отмены строительства многоэтажных домов в Нижней Ельцовке — на публичных слушаниях эксперты встали на сторону местных жителей.